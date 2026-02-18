Dabei stellte sich die Frage, ob die Verträge von jedem der 27 EU-Staaten ratifiziert werden müssten, oder ob eine Ratifizierung auf EU-Ebene genüge. Letzteres gelte, sagte eine EU-Beamtin gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Das bedeutet, dass einzig der Rat der Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament für die Ratifizierung der Abkommen zuständig sind.