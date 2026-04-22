Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüsste die Entwicklung. Das seien bedeutende Tage für das Land. «Russland muss diesen Krieg beenden», teilte er bei Telegram mit. Dies sei nur möglich, wenn es mehr Unterstützung für die Ukraine und grösseren Druck auf Russland in Form schärferer Sanktionen gebe. «Wir erwarten, dass die europäische Seite auch alles Notwendige für einen echten Schutz liefern wird», sagte Selenskyj. Er hatte zuletzt immer wieder gefordert, dass Zusagen bei militärischer Hilfe - etwa für die Flugabwehr - eingehalten werden müssten.