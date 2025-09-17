Zudem sagte Metsola, dass der Druck auf Russland aufrechterhalten werde. «Wir gehen davon aus, dass das 19. Sanktionspaket sehr bald verabschiedet wird.» Man werde sich schneller von russischem Gas und russischem Öl lösen und gegen eine noch immer operierende Schattenflotte vorgehen, so die Malteserin.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möchte bald einen Vorschlag für das nächste Paket mit EU-Russland-Sanktionen vorlegen. Dieses soll sich insbesondere gegen Russlands Banken und den Energiesektor sowie gegen die Nutzung von Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen richten./mjm/DP/jha
(AWP)