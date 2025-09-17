Das Europaparlament eröffnet dauerhaft ein Verbindungsbüro in Kiew. Damit soll das Parlament Präsenz zeigen, den Austausch mit der Ukraine vertiefen und «jeden Tag an Ihrer Seite arbeiten», sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola bei einer Rede im ukrainischen Parlament. «Wir sind hier bei Euch, und wir werden hier bleiben», betonte sie.