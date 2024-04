Das Europaparlament hat einen iranischen Angriff auf Israel verurteilt und beide Seiten zur Zurückhaltung aufgefordert. In einer Entschliessung bekräftigten die Abgeordneten am Donnerstag in Strassburg ihre volle Unterstützung der Sicherheit Israels. Gleichzeitig bedauerten sie die mutmasslich israelische Attacke auf das iranische Konsulat in der syrischen Hauptstadt Damaskus.