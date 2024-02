Das EU-Parlament hat grünes Licht für strengere Transparenzregeln für grosse Vermietungsplattformen wie Airbnb, Booking, Expedia oder Tripadvisor gegeben. Eine grosse Mehrheit der Abgeordneten sprach sich am Donnerstag dafür aus, dass die Plattformen Behörden künftig mehr Daten zur Verfügung stellen müssen, wie das Parlament in Strassburg mitteilte. Unter anderem sollen Städte so besser gegen illegale Angebote auf den Plattformen vorgehen können.

29.02.2024 14:01