Grundlage der Verhandlungen war ein Vorschlag der EU-Kommission. Zwar sei es am wichtigsten, weniger CO? zu emittieren, hatte es von der Brüsseler Behörde geheissen. Gleichzeitig müssten verbleibende Emissionen aber ausgeglichen werden - etwa indem CO? aus der Atmosphäre entfernt wird. Ein EU-weiter Rahmen stelle Anforderungen an die Überprüfung und Zertifizierung der CO?-Entnahme durch Dritte und stärke so die Transparenz und Glaubwürdigkeit der Zertifizierungsverfahren.