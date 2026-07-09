Die Einführung des digitalen Euro rückt ein Stück näher. Die EU-Abgeordneten sprachen sich in Strassburg klar für die elektronische Form der Gemeinschaftswährung aus. 416 stimmten dafür, 169 dagegen, 22 enthielten sich. Nach dieser Positionierung können nun die Verhandlungen für einen Rechtsrahmen zur elektronischen Version des Euros von Parlament und EU-Staaten starten. Das ist für Mitte des Monats geplant.