Rechter Flügel hatte Verschärfungen ermöglicht

Die neuen Gesetze sollen nach Inkrafttreten festlegen, wie abgelehnte Asylbewerber bei ihrer eigenen Abschiebung mitwirken müssen, wenn sie nicht verhaftet werden wollen. Ihnen droht zudem europaweit die Kürzung oder Streichung von Unterhaltsleistungen oder die Beschlagnahme von Reisedokumenten. Ausserdem ist Abschiebehaft für bis zu zwei Jahre möglich - in besonderen Fällen ist eine Verlängerung um weitere sechs Monate erlaubt.