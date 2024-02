Die digitale Brieftasche hat in der EU eine weitere Hürde genommen. Die Mehrheit im Europäischen Parlament stimmte am Donnerstag in Strassburg dafür, dass sich Bürgerinnen und Bürger künftig in der gesamten EU digital ausweisen und wichtige Dokumente in einer digitalen Brieftasche speichern können.

29.02.2024 15:49