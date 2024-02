Eine Mehrheit des EU-Parlaments hat sich für ein umstrittenes Naturschutzgesetz ausgesprochen. Damit sich die Natur in der EU erholt, sollen künftig mehr Bäume gepflanzt, Moore wiedervernässt und Flüsse in ihren natürlichen Zustand versetzt werden. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Dienstag für das Vorhaben, wie Parlamentsvizepräsident Jan-Christoph Oetjen (FDP) in Strassburg mitteilte. Die EU-Staaten müssen dem Vorhaben auch noch zustimmen, das gilt aber als sehr wahrscheinlich.

27.02.2024 13:10