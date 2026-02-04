Trumps Drohungen hatten gebremst

Im Januar kündigte Trump dennoch Strafzölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus Deutschland und sieben anderen europäischen Staaten an. Er wollte damit den Widerstand gegen einen Verkauf der zu Dänemark gehörenden Insel Grönland an die Vereinigten Staaten brechen. Das Europäische Parlament legte daraufhin die Arbeiten zur Umsetzung des Zollabkommens im Januar formell auf Eis. Nach Gesprächen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte nahm Trump die Drohung jüngst wieder zurück.