Als neue Einnahmequelle sprechen sich die Abgeordneten unter anderem für eine Abgabe auf digitale Dienstleistung von Konzernen wie Google und Amazon aus. Nach Willen der Abgeordneten sollen zudem mehr Mittel aus dem Mehrjahreshaushalt ab 2028 der Landwirtschaft sowie der Förderung strukturschwacher Regionen in der Staatengemeinschaft fest zugesagt werden. Auch will das Parlament Rückzahlungen von Schulden in Milliardenhöhe, die für den Corona-Aufbaufonds aufgenommen wurden, nicht primär aus dem Gemeinschaftshaushalt zurückzahlen, sondern ausserhalb - anders als die Kommission.