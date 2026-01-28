Der Vorschlag hat zum Ziel, die Stahlindustrie in der Europäischen Union (EU) vor weltweiten Überkapazitäten zu schützen. Er sieht einerseits tiefere Kontingente für Importe aus Drittstaaten sowie höhere Zölle für Importe ausserhalb der Kontingente vor. Der Vorschlag wurde im Oktober 2025 dem Parlament und dem Rat der Mitgliedstaaten unterbreitet und soll spätestens per 30. Juni 2026 in Kraft treten.