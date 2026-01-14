EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola fordert von den Regierungen der EU-Staaten eine deutlich stärkere Unterstützung für die Proteste gegen die Staatsführung im Iran. «Wir sind der Meinung, dass 2026 das Jahr sein sollte, in dem Diktaturen enden», sagte Metsola in einem Interview des Senders Euronews. Es sei nun an der Zeit zu sagen, dass das «Regime» im Iran am Ende sei. Die EU könne sich für Freiheit einsetzen und Entschlossenheit, Stärke und auch Klarheit zu zeigen.