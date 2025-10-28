Der Anteil reiner Elektroautos stieg weiter auf 16,1 Prozent. Das sei in dieser Phase des Umstiegs auf Elektroantriebe immer noch zu wenig, urteilte die Brüsseler Lobbyvereinigung. Plug-in-Hybride - also aufladbare Mischantriebe - kommen auf bisher 9 Prozent Marktanteil.
Unangefochtener Marktführer in der EU bleibt der Volkswagen-Konzern , dessen Marken im September insgesamt um 11,1 Prozent zulegten. Der Sportwagenbauer Porsche AG aus der VW-Gruppe für sich genommen kam auf ein Minus von 6,5 Prozent. Vom BMW-Konzern wurden 2,8 Prozent weniger Autos zugelassen, von Mercedes-Benz 4,8 Prozent mehr. Der Elektroautopionier Tesla verringerte den zuvor noch deutlicheren Rückgang seiner Neuzulassungen im September auf 18,6 Prozent./men/stw/he
(AWP)