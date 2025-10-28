In der Europäischen Union haben die Neuzulassungen von Pkw im vergangenen Monat spürbar zugelegt. So wurden im September 888.672 Autos neu angemeldet und damit 10,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Nach den ersten neun Monaten drehte die Bilanz damit leicht ins Plus: Hier stehen nun mit 8,06 Millionen Pkw 0,9 Prozent mehr Neuzulassungen zu Buche als ein Jahr zuvor. Angetrieben worden seien die Neuanmeldungen im September unter anderem von neuen Modellen, hiess es vom Verband.