Lange befürchtet für EU höhere Zölle als vereinbart

Nach einer Entscheidung des obersten US-Gerichtshofs gegen seine Zollpolitik kündigte Trump am Freitag einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent an - und legte am Samstag mit einem neuen weltweiten Zollsatz von 15 Prozent nach. Trump beruft sich dabei auf ein Handelsgesetz aus dem Jahr 1974. Dieses erlaubt es unter bestimmten Voraussetzungen, Zölle auf Importe für bis zu 150 Tage lang zu erheben.