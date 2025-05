Um die Hilfen zu erhalten, müssen Mitgliedsstaaten einen Plan mit konkreten Investitions- und Reformvorhaben vorlegen. Die Gelder sind leistungsabhängig und sollen erst dann gezahlt werden, wenn zugesagte Etappenziele bei der Umsetzung geplanter Reformen und Investitionen in den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft und in die Digitalisierung erreicht wurden. «Es ist das erste Mal, dass die EU in so grossem Umfang Finanzmittel einsetzt, die nicht mit Kosten verknüpft sind», erklärte der Rechnungshof.