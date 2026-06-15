EU-Ratschef António Costa hat das G7-Treffen mit US-Präsident Donald Trump als möglicherweise wegweisend in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine bezeichnet. «Die Geschlossenheit und Entschlossenheit der G7 sind entscheidend, um dazu beizutragen, diesen Krieg zu beenden und einen gerechten und dauerhaften Frieden zu erreichen», sagte er kurz vor dem Beginn des G7-Treffens führender westlicher Demokratien in Évian in Frankreich.