Die EU habe stets den barbarischen Anschlag vom 7. Oktober verurteilt und die bedingungslose Freilassung aller Geiseln gefordert, schrieb Costa. Zudem betonte er, dass die Lage in Gaza dramatisch sei und sich durch die Entscheidung der israelischen Regierung weiter verschlechtern werde. Es brauche ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe.