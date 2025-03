Nur 26 Staaten bekräftigen Ukraine-Unterstützung

Bei der Ukraine-Hilfe konnten sich dagegen nur 26 Mitgliedstaaten einigen - ohne Orban. Schon vor dem Gipfeltreffen in Brüssel hatte der ungarische Regierungschef seine Blockadehaltung in einem Brief an EU-Ratspräsident Antonio Costa deutlich gemacht. Es gebe «strategische Unterschiede in unserem Ansatz gegenüber der Ukraine», schrieb er. Die EU solle dem Beispiel der USA folgen und direkte Gespräche mit Russland über einen Waffenstillstand und eine Einigung in der Ukraine führen.