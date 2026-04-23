Seco kann Mehrkosten nicht abschätzen

Diese Gelder erstatte die Schweiz, um Leistungen des Wohnstaates für drei Monate zu kompensieren. In Ausnahmefällen würde eine Entschädigung greifen, die die Leistungen für fünf Monate decke, sagte der Sprecher weiter. Ausschlaggebend sei die Beschäftigungsdauer in der Schweiz. Mit der Neuregelung der EU hätten arbeitslos gewordene Personen Anspruch auf Leistungen während mindestens sechs Monaten, wie der Rat der EU festhielt.