Regionale Umsetzung der Abkommen

Mit Blick in die Zukunft betonten sowohl Gobbi als auch Bianchi, dass die Kantone und Regionen bei der Umsetzung der aktualisierten Abkommen zwischen der Schweiz und der EU berücksichtigt werden sollten. Im Lokalen und Regionalen seien die alltäglichen Herausforderungen bekannt, sagte Bianchi. Seiner Meinung nach wird die Stimme der Regionen in Brüssel noch zu wenig gehört.