Wann und wo wird das System eingeführt?

In den kommenden sechs Monaten soll das System nach und nach in allen 29 Ländern des Schengenraums eingeführt werden. Neben 25 EU-Staaten sind das Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz. Ab dem 10. April 2026 soll es dann an allen Übergangsstellen europäischer Aussengrenzen funktionieren. Dann soll auch der Stempel im Pass Geschichte sein.