Die EU und Singapur haben ein Abkommen über engeren digitalen Handel unterzeichnet. Es eröffne neue Wege für den bilateralen digitalen Handel und mehr Rechtssicherheit für Unternehmen, so die EU-Kommission. «Sobald es in Kraft ist, werden die mehr als 12.000 EU-Unternehmen, die in Singapur tätig sind, seine Vorteile aus erster Hand spüren», teilte die Brüsseler Behörde mit. Das Abkommen muss noch ratifiziert werden, es bedarf der Zustimmung des EU-Parlaments.