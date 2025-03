Das hoch verschuldete Frankreich will eine geplante Ausnahmeregel in den EU-Schuldenvorgaben für Verteidigungsinvestitionen nicht nutzen. «Wir werden die Schutzklausel nicht aktivieren, weil wir keinen Spielraum haben, der uns dies erlauben würde», sagte Frankreichs Finanzminister Éric Lombard nach einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. Frankreich habe keinen haushaltspolitischen Spielraum, «weder auf französischer noch auf EU-Ebene».