Bundesumweltminister Carsten Schneider indes kritisierte die EU-Pläne zur Förderung der Atomenergie. «Es spricht Bände, dass der Kern dieser rückwärtsgewandten Strategie aus neuen Subventionen für Atomkraftwerke besteht», sagte der SPD-Politiker in Berlin. «Der vor 15 Jahren erreichte Atomkonsens hat unserem Land gutgetan, das sollten wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.» Schneider meldete erneut Zweifel an den neuen Mini-AKW an. «Diese kleinen Atomkraftwerke werden schon seit Jahrzehnten angekündigt, schaffen aber den Durchbruch nicht und ringen stattdessen um Subventionen.» Aus der Union hatte es dagegen Stimmen gegeben, die sich offen für die Technologie zeigten./evs/DP/stw