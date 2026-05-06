Vergangene Woche hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, er wolle Zölle auf Autos und Lastwagen, die aus der EU in die USA eingeführt werden, von 15 auf 25 Prozent erhöhen. Er begründete das mit dem Vorwurf, die EU halte sich nicht an das vereinbarte Handelsabkommen. Die Zollerhöhungen würden vor allem Deutschland treffen.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sagte am Rande des G7-Treffens in Paris, sie hoffe auf eine Verständigung mit den USA zu den angedrohten Autozöllen. Sie habe dazu selber mit dem US-Handelsbeauftragten Greer und US-Handelsminister Howard Lutnick beraten. «Und ich bin guter Hoffnung, dass wir auch diese Herausforderung gut miteinander gelöst bekommen», so Reiche./evs/DP/jha
(AWP)