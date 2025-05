Für Hoffnung auf ein gemeinsames Vorgehen zwischen der EU und den USA sorgten in Brüssel zum Wochenstart Äusserungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser kritisierte Kremlchef Wladimir Putin mit Blick auf die jüngsten russischen Angriffe als «absolut verrückt». Auf die Nachfrage einer Journalistin, ob er auch neue Sanktionen gegen Russland in Erwägung ziehe, sagte Trump: «Absolut, er tötet viele Menschen, ich weiss nicht, was mit ihm nicht in Ordnung ist.»/aha/DP/jha