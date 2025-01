Zwischen 2008 und 2021 habe knapp ein Drittel der in Europa gegründeten sogenannten Unicorn-Start-ups - also Start-ups, die später mehr als einer Milliarde US-Dollar wert sind - ihren Hauptsitz ins Ausland verlegt, die grosse Mehrheit davon in die USA. Nur 4 der 50 weltweit grössten Technologieunternehmen seien europäisch.