Trump hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die USA ab dem 1. Oktober einen Zollsatz von 100 Prozent auf alle markenrechtlich geschützten oder patentierten Pharmazeutika erheben werden - es sei denn, ein Unternehmen baut seine Pharmaproduktionsstätte in den USA. «Baut» werde dabei definiert als «Baubeginn» und/oder «im Bau befindlich», ergänzte er. Nach dem Beginn von Bauarbeiten werde für diese Pharmazeutika kein Zoll mehr anfallen./aha/DP/stk