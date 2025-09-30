EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte mit, sie ermutige alle Beteiligten, diese Chance zu ergreifen. Die Aussenbeauftragte der EU, Kaja Kallas, sprach davon, der Plan sei die beste unmittelbare Chance, den Krieg zu beenden. «Die EU ist bereit, zum Erfolg beizutragen», so die Estin.
Auch EU-Ratspräsident António Costa rief alle Beteiligten dazu auf, diese Chance zu nutzen. Die Präsidentin des Europaparlaments, Roberta Metsola, teilte mit: «Der Plan könnte Israel Sicherheit geben; er könnte den Palästinensern eine echte Perspektive für ihre legitimen Bestrebungen nach Selbstbestimmung und Staatlichkeit bieten und der gesamten Region Hoffnung geben.»
(AWP)