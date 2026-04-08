Von der Leyen dankte Pakistan für die Vermittlung. Nun sei es entscheidend, dass die Verhandlungen über eine dauerhafte Lösung des Konflikts fortgesetzt würden. Ähnlich äusserte sich EU-Ratspräsident António Costa. Er forderte alle Parteien auf, die Bedingungen für den Waffenstillstand einzuhalten. «Die EU ist bereit, die laufenden Bemühungen zu unterstützen, und bleibt in engem Kontakt mit ihren Partnern in der Region», postete Costa in den sozialen Medien.
EU-Aussenbeauftragte: Schritt weg vom Abgrund
Die EU-Aussenbeauftragte Kaja Kallas teilte mit, der Waffenstillstand sei nach wochenlanger Eskalation ein Schritt weg vom Abgrund. Er schaffe eine dringend benötigte Möglichkeit, Drohungen zu verringern, Raketenangriffe zu stoppen, die Schifffahrt wieder aufzunehmen und Raum für Diplomatie. «Die Strasse von Hormus muss wieder für die Durchfahrt geöffnet sein», schrieb Kallas in dem Post in den sozialen Netzwerken.
Gleichzeitig warnte die estnische Politikerin: «Die Tür für Vermittlung muss offen bleiben, da die zugrunde liegenden Ursachen des Krieges weiterhin ungelöst sind.» Die EU-Chefdiplomatin ist heute zu Gesprächen in Saudi-Arabien./tre/DP/stw
(AWP)