An einer Videoschalte wurden die isländische Premierministerin Kristrun Frostadottir, der norwegische Premierminister Jonas Gahr Store, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der britische Premierminister Keir Starmer informiert, wie der Europäische Rat und die Europäische Kommission am Freitag in einem Communiqué mit gleichem Wortlaut schrieben.