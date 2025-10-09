Spitzenvertreter der EU haben nach dem Durchbruch bei den Verhandlungen zur Beendigung des Gaza-Kriegs Hilfe angekündigt. Die EU werde weiterhin die schnelle und sichere Lieferung humanitärer Hilfe in den Gazastreifen unterstützen, teilte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit. Und wenn die Zeit reif dafür sei, werde die EU auch bereitstehen, um den Wiederaufbau zu unterstützen.