Stahlindustrie ist unter Druck

Dennoch sei der EU-Markt wegen der Importbeschränkungen anderer Staaten und der globalen Überkapazitäten zum Hauptabnehmer des weltweiten Stahlüberschusses geworden. Dies habe zu einer geringen Kapazitätsauslastung und hohen Produktionskosten in der EU geführt. Bis 2027 werde mit einem Anstieg der weltweiten Stahl-Überkapazitäten auf 721 Millionen Tonnen gerechnet - mehr als dem Fünffachen des jährlichen Verbrauchs der EU.