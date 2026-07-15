Bundesrat will der EU folgen

Der Schweizer Bundesrat machte im Juni einen Vorschlag für die Verlängerung des vorübergehenden Schutzes, der die gleiche Einschränkung vorsieht. Er stimme sich mit der EU ab, um Sekundärmigration zwischen europäischen Ländern zu verhindern, schrieb er in einer Mitteilung. Der Vorschlag befindet sich in einer Konsultation.