Israel hatte das wichtige Gasfeld «South Pars», das vom Iran und Katar ausgebeutet wird, am Mittwoch angegriffen. Laut US-Präsident Donald Trump ohne sein Wissen und seine Genehmigung. US-Medienberichte legten aber nahe, dass Trump den Angriff ausdrücklich gebilligt hatte, um den Druck auf den Iran zu erhöhen, die für den Ölmarkt bedeutende Strasse von Hormus freizugeben. Der Iran griff Flüssiggasanlagen in Katar an. Katar gehört zu den grössten Gasproduzenten der Welt und spielt auch eine Schlüsselrolle bei der globalen Versorgung mit Flüssiggas.