Die EU-Staaten haben sich für ein Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit ausgesprochen. Es solle sichergestellt werden, dass es in der EU keinen Platz für entsprechende Waren gebe, egal ob sie in Europa oder im Ausland hergestellt worden seien, sagte Belgiens Minister für Wirtschaft und Arbeit, Pierre-Yves Dermagne, am Freitag. Bevor neue Gesetze in Kraft treten, muss ein endgültiger Rechtstext noch mit dem Europaparlament ausgehandelt werden.

26.01.2024 15:47