Kommission will Partnerschaft vertiefen

Vor dem Ratstreffen betonten mehrere EU-Ministerinnen und -Minister die Wichtigkeit der Abkommen für die Beziehungen zur Schweiz. «Die Schweiz gehört im Zentrum Europas auch in den Binnenmarkt hinein», sagte etwa der deutsche Staatsminister Gunther Krichbaum. Es gelte, die Beziehungen zwischen der EU und der Schweiz auf eine neue Grundlage zu stellen.