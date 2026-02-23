Bislang war es nötig, dass Asylsuchende eine enge Verbindung zu einem solchen Drittstaat haben, etwa durch Familienangehörige oder einen längeren Aufenthalt. Künftig soll es schon reichen, wenn ein Abkommen zwischen einem Mitgliedstaat und dem Drittstaat besteht. Ob ein Mensch theoretisch ein Recht auf Asyl in der EU hätte, spielt für eine solche Abschiebung keine Rolle. Die Mitgliedsländer sind nicht verpflichtet, das zu prüfen.