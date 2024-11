Zwei EU-Staaten hätten den Text aber wegen Formulierungen zur Finanzierung von Atomkraft nicht akzeptieren können. Nach dpa-Informationen handelt es sich dabei um Deutschland und Österreich. In einer Pressemitteilung des Bundeswirtschaftsministeriums nach dem Treffen hiess es, man habe sich für eine Formulierung eingesetzt, die die Energiehoheit der Mitgliedstaaten respektiere, «zugleich EU-Gelder aber nicht in Technologien fliessen dürfen, die nicht von allen Mitgliedsstaaten unterstützt werden». Grundsätzlich unterstützte Deutschland jedoch die in der Erklärung genannten Ziele.