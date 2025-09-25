Europol erhält für den Kampf gegen Schleuser laut Mitteilung 50 neue Mitarbeiter sowie eine zusätzliche finanzielle Unterstützung von 50 Millionen Euro. Davon sollen 20 Millionen der verbesserten Verarbeitung biometrischer Daten dienen, also etwa von Fingerabdrücken oder Gesichtsbildern. Die neuen Verpflichtungen sehen auch vor, dass die Mitgliedstaaten mehr Informationen mit Europol und anderen Ländern teilen müssen.