Die EU will künftig enger mit zentralasiatischen Staaten zusammenarbeiten. Bei einem Gipfeltreffen in der usbekischen Stadt Samarkand beschlossen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa mit den Präsidenten von fünf zentralasiatischen Staaten, die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Investitionen zu verstärken. Dies soll im Zuge einer neuen «strategischen Partnerschaft» geschehen. Beteiligt sind neben Usbekistan auch die Länder Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Turkmenistan.