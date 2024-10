Bereits vor der neuen Zusage hatte die EU in diesem Jahr rund 104 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für den Libanon bereitgestellt. Grund für die aktuell schwierige Situation für viele Menschen in dem Land sind die israelischen Militäraktionen gegen die proiranische Schiiten-Miliz Hisbollah. Diese greift seit Beginn des Gaza-Kriegs vor einem Jahr aus dem Libanon heraus die nördliche Grenzregion Israels mit Raketen, Granaten und Drohnen an./lah/DP/mis