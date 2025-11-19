Amazon muss nach einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union als «sehr grosse Online-Plattform» verschärfte Regeln in der EU beachten. Das Gericht in Luxemburg wies eine Klage des weltgrössten Online-Händlers gegen die entsprechende Einstufung durch die EU-Kommission nach dem Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act - DSA) ab. Gegen das Urteil kann noch vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgegangen werden.