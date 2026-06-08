«Mit der heutigen Verabschiedung schafft die EU einen solideren Rahmen, um auf globale Marktverzerrungen zu reagieren, den fairen Wettbewerb zu schützen und sowohl Stahlherstellern als auch nachgelagerten Industriezweigen mehr Sicherheit zu bieten», liess sich der zypriotische Industrieminister, Michael Damianos, am Montag in einer Mitteilung des Rates zitieren. Zypern präsidiert derzeit und bis Ende Juni den Rat der Mitgliedstaaten der EU.