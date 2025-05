Die wirtschaftliche Lage im eigenen Land bewerten sogar zwei Drittel der befragten Deutschen als schlecht (67 Prozent, plus 7 Punkte zum Herbst). Zwar glaubt jeder Fünfte (21 Prozent), dass sich die Situation in Deutschland in den nächsten zwölf Monaten verbessert - fast die Hälfte der Befragten (49 Prozent) erwartet allerdings eine weitere Verschlechterung. Im Staatenvergleich erwarten demnach nur in Belgien, den Niederlanden und der Slowakei mehr Bürger eine schlechtere Entwicklung ihrer jeweiligen Wirtschaft.