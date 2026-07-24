Schweizer EHS an jenes der EU geknüpft

Die Diskussionen rund um das EHS der EU sind für die Schweiz relevant, da ihr EHS an jenes der EU geknüpft ist. Damit die Verknüpfung funktioniere, müssten beide Systeme kompatibel ausgestaltet sein, sagte ein Sprecher des Bundesamts für Umwelt (Bafu) vergangene Woche. Bei Änderungen werden Bern und Brüssel diese im gemischten Ausschuss beraten müssen.