Gemeinsamer Überwachungsmechanismus

Der Zeitplan sieht nach seinen Angaben vor, dass bis Oktober dieses Jahres konkrete Ergebnisse geliefert werden sollen. Er werde dann im Herbst nach Peking reisen, um die Fortschritte zu bewerten, sagte Sefcovic. In der EU wurden zuletzt unter anderem neue Zusatzzölle auf Importe aus China erwogen, sollte es in den Handelskonflikten zu keiner Annäherung kommen.