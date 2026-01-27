Modi: Mehr Stabilität

«Es gibt heute viele Turbulenzen in der Weltordnung», sagte Indiens Premierminister Narendra Modi. Er äusserte die Hoffnung, die Kooperation mit der EU werde dem internationalen System mehr Stabilität verleihen. Er habe sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa über die Lage in der Ukraine, Westasien und im indopazifischen Raum ausgetauscht. Details nannte er nicht. In Europa werden insbesondere die Ölgeschäfte Indiens mit Russland kritisch gesehen. Indien bezieht einen Grossteil seines Öls und Gases aus Russland, das wiederum die Einnahmen in den Angriffskrieg gegen die Ukraine steckt.